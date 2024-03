"Ha devastato il pub e picchiato i titolari": per 3 anni non potrà tornare in piazza

Lo scorso 25 febbraio, davanti ad alcuni locali di Aragona ha creato il caos. Quando sono sopraggiunti i carabinieri, anziché calmarsi ha dato in escandescenze iniziando a minacciarli. E' stato arrestato per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, nonché violazione delle prescrizioni della misura cautelare. Adesso, il questore di Agrigento Tommaso Palumbo ha firmato a carico del quarantunenne, già noto alle forze dell'ordine, un Dacur.

L'uomo era stato già destinatario della medesima misura di prevenzione per la durata di un anno nel gennaio del 2023. "I recenti episodi e da ultimo i fatti avvenuti in data 25 febbraio - scrivono dalla questura - hanno evidenziato la persistenza di un’indole proclive alla commissione di reati che mettono a repentaglio l’ordine e la sicurezza pubblica". Il quarantunenne, per effetto del Dacur, per i prossimi 3 anni non potrà più mettere piede in piazza Umberto I, né nella zona dell'esercizio commerciale dove ha creato scompiglio.

La violazione del Dacur comporta la pena della reclusione da uno a tre anni e la multa da 10.000 a 24.000 euro.