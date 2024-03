Avventore violento da anni devasta pub e picchia i titolari, l'appello: "Costretti a chiudere per colpa sua"

Picchiati e minacciati da anni da un quarantenne, di origini marocchine ma da sempre cresciuto in paese, che si ubriaca e devasta il loro locale. Non sono bastate sei denunce in un anno e mezzo per ripristinare la sicurezza e, soprattutto, restituirgli la serenità.

I titolari di un pub di Aragona, adesso, attraverso i loro legali Francesco Turoni ed Elisa Butera, lanciano un appello e chiedono, con un esposto formale indirizzato a questura, carabinieri e al sindaco Giuseppe Pendolino, di attivarsi per impedirgli di continuare ad aggirarsi indisturbato dato che i precedenti arresti e provvedimenti restrittivi non sono stati sufficienti.

Gli avvocati degli imprenditori, che ricostruiscono la lunga serie di minacce, devastazioni e pestaggi, chiedono, in particolare, che gli venga applicato un Daspo urbano che gli impedisca di circolare in paese e continuare a seminare il terrore.

Uno degli ultimi episodi più gravi risale allo scorso 24 febbraio: il quarantenne, che pochi giorni prima aveva minacciato di morte l'amministratrice e un socio, si ripresenta al pub e inizia a minacciare tutti i clienti oltre che i titolari.

In questa circostanza, secondo quanto riportato nell'esposto, l'uomo sarebbe riuscito persino a divincolarsi dai militari e colpire violentemente a pugni il socio dell'attività mandandolo all'ospedale. Solo l'intervento di una seconda pattuglia ha evitato il peggio.

Il quarantenne, che in diverse circostanze avrebbe devastato il locale, tirato bicchieri di vetro per terra, minacciato di morte titolari e avventori, è diventato il terrore dei gestori dei pub che temono di vederlo piombare ubriaco a picchiare tutti se non gli consentono di bere gratis.

Molti ragazzi, che riferiscono di un clima di particolare insicurezza e degrado in paese, per la presenza di tanti immigrati molesti, hanno manifestato timore di andare la sera nei locali.

"Per paura di ritrovarselo - hanno spiegato i legali - hanno preferito aprire solo nei fine settimana e, peraltro, hanno ingaggiato una guardia giurata". La presenza dell'addetto alla sicurezza, oltretuttio, non ha impedito l'ultima volta che picchiasse uno dei soci.

I titolari del pub, in definitiva, sostengono che la loro "libertà economica e imprenditoriale" sia stata messa in crisi e chiedono che venga adottato un provvedimento a loro tutela e in difesa della sicurezza pubblica.

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.