"Crea il caos davanti ai locali e minaccia i carabinieri": arrestato 40enne

Da casa, per effetto delle prescrizioni all'obbligo di dimora, non poteva uscire dalle ore 20 alle 8. Non soltanto lo ha fatto, ma davanti ad alcuni locali di Aragona ha creato, forse perché su di giri a causa dell'alcol, scompiglio. Quando sono sopraggiunti i carabinieri, anziché calmarsi ha dato in escandescenze iniziando a minacciarli e scagliandosi contro uno di loro. È un quarantenne disoccupato l'aragonese che è stato arrestato dai militari dell'Arma. Le ipotesi di reato contestate sono: minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, nonché violazione delle prescrizioni della misura cautelare. È stato portato al carcere Pasquale Di Lorenzo di Agrigento.

Il caos è stato creato negli scorsi giorni. L'uomo oltre a infastidire clienti e avventori di alcuni locali di Aragona, avrebbe avuto una discussione con un commerciante. Ed ecco perché qualcuno, anche per evitare il peggio, ha composto il 112.

