L'aeroporto della città dei Templi e 45milioni per Lampedusa: il decreto Sud è legge

Il decreto Sud è stato definitivamente approvato. L'ultimo via libera, dopo quello di Montecitorio, è stato dato da palazzo Madama. Nel provvedimento due punti, in maniera particolare, riguardano l'Agrigentino.

Uno è sull'aeroporto di Agrigento. E sono state introdotte misure per realizzarlo, come infrastruttura per promuovere lo sviluppo economico, sociale e turistico del Sud della Sicilia.

L'altro riguarda interventi per fronteggiare la crisi migranti a Lampedusa e Linosa a cui sono state assegnate, come già annunciato, risorse per 45 milioni di euro. Ci sono agevolazioni per il rapido smaltimento delle imbarcazioni usate dai migranti. Proprio per quanto riguarda i migranti, ma questo vale a livello nazionale, verrà estesa da 6 a 18 mesi il limite massimo di

permanenza nei centri per il rimpatrio' (Cpr) degli stranieri in attesa di espulsione. Gli hotspot e i Cor vengono aggiunti all'elenco delle opere di difesa e sicurezza nazionale. E' stato stabilito inoltre che le opere destinate alla difesa non siano soggette

ad accertamenti urbanistici né al rilascio di titolo.

La provincia è interessata, in quanto facente parte della regione Sicilia, anche al punto sull'istituzione di una Zes unica per il Mezzogiorno che riguarda anche Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sardegna. Per Zona economica speciale si intende una zona del Paese in cui l'attività di imprese e aziende gode di particolari benefici economici. Si istituisce un

portale web che darà tutte le informazioni. E si introduce, per il 2024, il credito di imposta per gli investimenti nella Zes unica. Le regioni interessate potranno assumere, a tempo indeterminato, massimo 2.200 unità di personale non dirigenziale, di cui 71 riservati al dipartimento per le Politiche di coesione della presidenza del Consiglio. E 266 a tempo determinato.