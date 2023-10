Aeroporto, il progetto va avanti: approvati emendamenti di Carmina e Pisano in commissione Bilancio

Un altro passo avanti verso la realizzazione dell'aeroporto ad Agrigento. La commissione Bilancio della camera dei deputati ha approvato sotto una nuova riformulazione gli emendamenti presentati dall'ex sindaco Ida Carmina (M5S) e da Calogero Pisano (Noi Moderati).

Cosa è successo: sia Carmina che Pisano hanno presentato un emendamento a tema aeroporto. Testi che sono stati poi oggetto di riformulazione da parte anche di altri deputati tra cui la parlamentare Pd Giovnana Iacono e successivamente sono stati "fusi" in un'unica proposta del Governo perché venissero inseriti nel "decreto legge Mezzogiorno" che verrà votato entro la fine del mese.

"Abbiamo centrato un obiettivo di portata storica - commenta Pisano -, un obiettivo, da molti considerato utopistico, raggiunto con tanto lavoro, caparbietà e determinazione, credendoci sempre e non cedendo ai momenti di difficoltà. Voglio ringraziare, in primis, l’onorevole Saverio Romano, mio compagno di gruppo parlamentare e mio amico, per la sua collaborazione e il suo determinante contributo per il raggiungimento di questo prestigioso traguardo".

Pisano aggiunge: "Ringrazio anche tutti i deputati siciliani che hanno voluto, con senso di responsabilità, accogliere il mio appello e sostenere la mia iniziativa sottoscrivendo la mia proposta".

Ida Carmina (M5S): "Passo avanti enorme"

Sulla vicenda interviene il deputato del Movimento Cinque Stelle, Ida Carmina, componente della commissione Bilancio che ha approvato l'emendamento. "E’ un passo enorme - dice - che mette una netta accelerazione alle procedure per la realizzazione dell’aeroporto. Infatti dopo l’approvazione del decreto Sud, è previsto uno step temporale preciso in maniera che l’area centro sud meridionale, comprendente la provincia di Agrigento, d’intesa con la Regione siciliana, entro i 120 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione di legge, può presentare al ministero delle Infrastrutture, un progetto di fattibilità tecnica economica degli interventi necessari per la realizzazione dell’aeroporto, corredato dall’analisi costi-benefici, ai fini di una preliminare verifica della sostenibilità finanziaria dell’opera e delle infrastrutture a esso collegato".

Carmina aggiunge: "Le amministrazione interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente. Andranno fatti ulteriori passi, la realizzazione dell’aeroporto di Agrigento, verrà riconosciuta in una legge dello Stato italiano. Certamente andranno fatti ulteriori passaggi ma chi ben comincia è alla metà dell’opera e noi siamo determinati".

Giovanna Iaocno (PD): "Frutto di una collaborazione bipartisan, adesso coinvolgiamo i tecnici"

"La sottoscrizione e l’approvazione trasversale dell’emendamento al Dl Sud in commissione Bilancio della Camera, è certamente un passo in avanti verso la possibile realizzazione dell’aeroporto di Agrigento - dichiara in una nota la parlamentare del PD Giovanna Iacono -. La riformulazione delle proposte di emendamento della collega Ida Carmina e del collega Lillo Pisano è stata anche da me sottoscritta in un clima di profonda e fattiva collaborazione, ed è stata votata positivamente in commissione anche dai colleghi del PD, che ringrazio.

Ritengo importante quanto avvenuto: oggi c’è una chiara volontà politica condivisa per raggiungere questo traguardo tanto atteso.

Credo però che sia necessario tenere a mente l'appello alla concretezza lanciato nei giorni scorsi dal presidente dell'Ordine degli Architetti Rino La Mendola, rispetto agli aspetti autorizzativi e progettuali e alla necessità di inserire lo scalo agrigentino nel Piano Nazionale degli Aeroporti.

È indispensabile che le professioni tecniche siano al nostro fianco oggi e in futuro su questa vicenda, insieme a tutte le risorse della nostra provincia"

(aggiornato alle 19.15)