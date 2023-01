Corse clandestine di cavalli, scatta il blitz: bloccati animali, fantini, organizzatori e scommettitori

Quasi come il 13 novembre del 2020. In contrada Ciccobriglio, a Naro, i poliziotti della Squadra Mobile di Agrigento e i militari della Guardia di finanza hanno scoperto un'altra corsa clandestina di cavalli. Una gara che è stata subito bloccata. Poliziotti e finanzieri hanno messo al sicuro - ponendoli intanto sotto sequestro - gli animali coinvolti. E lo hanno fatto dopo aver bloccato quanti, per un motivo o per un altro (presunti organizzatori, fantini e scommettitori) si trovavano in contrada Ciccobriglio. Complessivamente una trentina le persone portate alla caserma "Anghelone" della polizia di Stato.

Il blitz, scattato all'alba, è stato realizzato dopo mesi di sospetti ed indagini da parte dei poliziotti del commissariato di Canicattì. Una storia già vista perché, già il 13 novembre del 2020, i poliziotti della Squadra Mobile, sempre coordinati dal vice questore aggiunto Giovanni Minardi, - nella stessa, identica, località - scoprirono corse clandestine e scommesse illegali: gli scommettitori puntavano fior di quattrini sulle competizioni sportive mai autorizzate. Allora vennero denunciati due fantini "per aver violato il divieto di organizzare competizioni fra animali". Per giorni e giorni - furono 38, all'epoca, le persone bloccate - risultò essere al vaglio degli inquirenti, in merito al reato di scommesse clandestine, la posizione degli spettatori. Nel novembre di due anni fa furono sequestrati anche soldi.

Adesso, come allora, i poliziotti della Squadra Mobile e la Procura della Repubblica, con il reggente Salvatore Vella, dovranno valutare ogni singola posizione delle persone bloccate all'alba.