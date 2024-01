La convalida dei 9 arresti per i disordini in carcere, la Uilpa: "Nessuno deve scusare e motivare le violenze e le devastazioni"

"Apprendiamo che il gip di Agrigento ha convalidato gli arresti dei 9 rivoltosi effettuati dalla polizia penitenziaria di Agrigento per i reati di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, danneggiamento, interruzione di servizio pubblico e sequestro di persona. Il giudice non ha giustificato l'azione violenta di chi viola la legge per reclamare migliori condizioni di vivibilità

all'interno del carcere". Lo dichiara Gioacchino Veneziano segretario generale della Uilpa polizia penitenziaria Sicilia.

"Riteniamo - aggiunge il sindacalista regionale - che nessuno deve scusare e motivare le violenze e le devastazioni, per questo che invitiamo alla cautela tutti quelli che parlano del carcere senza viverlo, perché poi nelle trincee carcerarie ci vanno gli operatori dell'amministrazione Penitenziaria che pagano difficoltà derivanti da anni di insopportabile disinteresse non solo politico". "Un plauso - conclude Veneziano - va a tutto il personale di polizia penitenziaria che sotto la guida del comandante Gisella Pullara e del direttore Anna Puci hanno affrontato l'evento critico, operando a stretto contatto con la magistratura agrigentina, dimostrando che il corpo di polizia Penitenziaria non ha nulla da nascondere quando deve intervenire anche usando la forza come fatto dalla polizia Penitenziaria del Petrusa".