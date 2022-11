Condannato per abuso d'ufficio e sospeso per effetto dalle legge Severino, Pendolino ha impugnato il provvedimento della Prefettura

Ha impugnato - dinanzi al tribunale di Agrigento - il provvedimento di sospensione, siglato a suo carico dalla Prefettura, per i prossimi 18 mesi. Stamani c'è stata l'udienza e il collegio civile si è riservato la decisione. Non si conoscono i tempi, ma è certo che non sarà né una questione di ore, né di giorni. Ci vorrà un po', di fatto, per sapere se il ricorso di Giuseppe Pendolino - sindaco sospeso di Aragona - verrà accolto o meno.

Il provvedimento di sospensione è stato impugnato perché il delitto per il quale è stato condannato è tentato e non consumato. La Prefettura ha già presentato una sua memoria sul "caso" Pendolino.

Pendolino venne sospeso per effetto della legge Severino lo scorso 11 ottobre, all'indomani della condanna per abuso d'ufficio a 5 mesi e 10 giorni di reclusione. Riconfermato sindaco lo scorso 12 giugno, e candidato non eletto alle elezioni regionali del 25 settembre, è stato riconosciuto colpevole di avere commesso un abuso nel rimuovere dall'incarico l'ingegnere Salvatore Chiarelli, "colpevole" di non essersi prestato ad assecondare alcune sue richieste. Secondo l'accusa, avrebbe cercato di costringere l'allora responsabile dell'ufficio tecnico a mettere le carte in regola su un immobile abusivo e consentire, quindi, a una parente di venderlo. Le pressioni di Pendolino sarebbero state finalizzate anche a revocare la consistente sanzione amministrativa che, per prassi, viene comminata dagli uffici quando si accertano violazioni edilizie. Il dirigente denunciò il sindaco che finì, appunto, sotto processo.