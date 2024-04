"Mamma si è rotto il cellulare, scrivimi qua ...": ecco la nuova truffa

"Mamma mi è caduto il cellulare in acqua. Ho cambiato numero, scrivimi su whatsapp". Questo, seguito da un link sul quale cliccare, l'Sms che è arrivato a un'agrigentina sessantaquattrenne. Una donna che si è davvero preoccupata perché aveva la figlia in vacanza in Inghilterra. Senza nemmeno rendersi conto che quell'Sms era stato inviato da un'utenza telefonica italiana e senza pensare che bisogna sempre stare attenti ai raggiri, la donna ha cliccato su quel link che l'ha messa in contatto - su whatsapp - non con il nuovo numero della figlia, ma con un truffatore. Chi c'era d'altra parte è riuscito a fingersi, nei vari messaggi inviati, la figlia della sessantaquattrenne.

Una figlia che chiedeva alla mamma di ricaricare la sua carta mooney perché con quella spesa imprevista era, di fatto, rimasta senza contanti. E all'agrigentina sono state fornite tutte le indicazioni utili per effettuare la ricarica. Cosa che la mamma preoccupata ha fatto.

La sessantaquattrenne ha fatto due ricariche da mille euro. Quando l'impiegata, appunto in ansia, ha iniziato a chiedere informazioni sulla salute della figlia, quei messaggi non soltanto non hanno avuto più alcuna risposta, ma non sono stati più neanche letti. Ed è a questo punto che la vittima della truffa, non sapendo che pesci pigliare, ha contattato il vecchio numero di telefono della figlia che è naturalmente è caduta dalle nuvole. Nessun cellulare rotto, nessuna esigenza di denaro. Per la ragazza, in vacanza in Inghilterra, era tutto a posto e si stava divertendo molto.

Chiaro, anzi chiarissimo, a questo punto, per l'impiegata il fatto che fosse finita in un tranello. Ed è corsa dalla polizia dove ha formalizzato una denuncia a carico di ignoti. Gli agenti hanno naturalmente avviato le indagini per cercare di risalire all'autore della truffa, ma non sarà semplicissimo.

Negli ultimi giorni, un po' in tutta la penisola, ma anche ad Agrigento e provincia, si moltiplicano gli Sms di questo genere che stanno arrivando sui cellulari. E sono indirizzati sempre a "mamma" o a "papà". C'è chi non avendo figli non cade affatto nella trappola e anzi si fa una sonora risata. C'è chi, in quell'esatto momento, i figli li ha in casa o sono troppo piccoli, e scuotendo la testa comprende che i truffatori sono sempre in agguato. Ma purtroppo, come dimostra l'episodio denunciato dalla 64enne agrigentina, c'è chi, per un motivo o per l'altro, davvero si lascia prendere dall'ansia e abbocca.