Incendiati i cumuli di rifiuti abbandonati in un garage: avvertimento o tentativo di far pulizia?

Hanno voluto far pulizia? O è stato un avvertimento? Interrogativi inevitabili, come sempre, ai quali dovranno dare una risposta i carabinieri che stanno già indagando su quanto è avvenuto nel centro storico di Cattolica Eraclea. Ad essere incendiati sono stati i rifiuti - una vera e propria montagna - che si trovavano all'interno di un garage di un sessantaseienne pensionato. Ad accorrere, per circoscrivere le fiamme ed evitare danni, sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. I pompieri, senza non molte difficoltà, sono riusciti ad avere la meglio sull'incendio e a ruota hanno preso il via gli accertamenti per stabilire cosa ha innescato la scintilla iniziale.

Nessun dubbio che il rogo si stato di natura dolosa. C'è quindi adesso da capire chi e perché ha appiccato le fiamme.

L'immobile non ha riportato - secondo quanto accertato dai vigili del fuoco - alcun danno. E per fortuna, nessuno si è fatto male. È stata, come sempre avviene, informata la procura della Repubblica di Agrigento che con il suo sostituto di turno, titolare del fascicolo d'inchiesta subito aperto, coordinerà l'attività investigativa dei militari dell'Arma. Nella zona del centro di Cattolica Eraclea non ci sono, stando a quanto risulta al momento, impianti di videosorveglianza.