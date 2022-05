Ispezioni e verifiche all'ospedale "San Giovanni di Dio", carabinieri del Nas al lavoro per ore

Non vi sarebbero stati motivi particolari, se non quello della prevenzione di eventuali irregolarità e illegalità, dietro l'accesso dei carabinieri del Nas di Palermo all'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento. I militari dell'Arma, ieri, per ore ed ore, hanno ispezionato sia il pronto soccorso di contrada Consolida che il resto della struttura deputata all'assistenza e cure.

Fino ad ieri sera, in città, non si parlava d'altro. Soprattutto fra i ben informati del "mondo" sanitario agrigentino e fra quanti, per lavoro o esigenze di salute, frequentano il presidio di contrada Consolida. Stamani - cercata da AgrigentoNotizie - è arrivata la conferma ufficiale ed istituzionale. I carabinieri del nucleo Antisofisticazione e Sanità di Palermo, ieri, hanno - senza lasciare nulla al caso - effettuato numerose verifiche ed accertamenti nella struttura ospedaliera. Non filtra nulla sugli eventuali esiti del controllo che sembrerebbe avere le caratteristiche dell'ordinario accesso volto a prevenire e reprimere eventuali irregolarità. E' pur vero, comunque, che i carabinieri del Nas - così come tutte le forze dell'ordine - hanno il categorico divieto di non far trapelare indiscrezioni sugli accertamenti effettuati e sugli esiti eventualmente conseguiti.

Appare scontato - anche se appunto mancano le conferme istituzionali - che i carabinieri del Nas non possano che essersi interessati, fra le tante cose da verificare su tutta l'intera struttura, anche del pronto soccorso (accesso incompleto, con le recinzioni ormai divelte e senza alcun cartello che indichi la conclusione dei lavori iniziati a giugno del 2021) ma anche sul percorso di visita che è stato costruito per consentire ai pazienti che effettuano il triage (che ancora oggi si realizza in una tenda) di accedere all'area di emergenza vera e propria: corridoio buio, con profondi danni provocati alle pareti da parte di utenti incivili.

La presenza dei carabinieri del nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Palermo è sistematica anche nell'Agrigentino. I militari si occupano, su "fronti" differenti, di prevenire e reprimere appunto le irregolarità e illegalità. In quest'ottica vengono sequestrati - a tutela della salute pubblica - prodotti alimentari e vengono fatti controlli mirati, ad esempio, su farmacie, parafarmacie, laboratori d'analisi, ma anche centri estestici. Ieri, e non è appunto passato inosservato, controlli e verifiche si sono concentrati anche sull'ospedale "San Giovanni di Dio".