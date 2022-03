Contrasto al Covid e sicurezza negli ambienti di lavoro: sanzionati laboratori d'analisi e farmacie

Contrasto al virus “Covid-19” e sicurezza negli ambienti di lavoro. E' con questi obiettivi che i carabinieri del Nas di Palermo, supportati dai militari dell'Arma territoriale, hanno effettuato un raffica di controlli in farmacie, parafarmacie e laboratori di analisi nelle province di Palermo, Agrigento e Trapani. Complessivamente sono state ispezionate 56 strutture. Gli esiti dei controlli hanno determinato nei confronti di 4 laboratori di analisi (1 in provincia di Palermo, 2 nel Trapanese ed 1 nell’Agrigentino) nonché per 8 farmacie (4 nel Palermitano, 3 nel Trapanese ed 1 nell’Agrigentino) l’adozione di sanzioni amministrative per complessivi 15.270 euro e le conseguenti segnalazioni alle autorità sanitarie.

Ai laboratori di analisi è stata contestata la non corretta identificazione e registrazione nella piattaforma informatica regionale dei dati dei soggetti sottoposti ad analisi; mancata adozione di idonei dispositivi di protezione individuale durante l’esecuzione dei test antigenici rapidi per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2.

A farmacie e parafarmacie, i carabinieri del Nas hanno invece contestato di aver sottoposto dei minori alla somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 senza aver fatto preventivamente sottoscrivere il consenso informato ai genitori; non aver assicurato la somministrazione dei test antigenici secondo le modalità previste dal protocollo d’intesa; aver dispensato farmaci con obbligo di presentazione della ricetta a pazienti sprovvisti della prescrizione medica; omessa detenzione di farmaci medicinali obbligatori; violazione dei doveri di custodia di farmaci ad azione stupefacenti, che sono stati posti sotto sequestro amministrativo.