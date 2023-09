Corriere consegna pacco e 21enne viene trovato con hashish e marijuana: arrestato

E' una "storia" già vista, frutto dei traffici 3.0 di stupefacenti, nell'Agrigentino: tra Licata e Naro per la precisione quando, all'inizio dell'anno, vennero fatti, nel giro di neanche un paio di settimane, 7 arresti.

Ieri, a Campobello di Licata, dopo la consegna di un pacco effettuata da un corriere espresso, un ventunenne, G. N., è stato trovato in possesso di due panetti di hashish e di due involucri ti di marijuana. Quattrocento i grammi di "roba" sequestrati dai carabinieri che hanno fatto scattare l'arresto per l'ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante la perquisizione domiciliare, al giovane è stato sequestrato un bilancino di precisione e la somma, in contanti, di 1.100 euro. Tanto la droga, quanto il bilancino e il denaro - ritenuto probabile provento dell'attività di spaccio -, sono stati posti sotto sequestro. Il ragazzo, su disposizione del sostituto procuratore di turno di Agrigento, è stato invece posto, in attesa dell'udienza di convalida, ai domiciliari.

A mettere a segno la raffica di arresti - di indagati che ricevevano con il corriere dopo aver acquistato online la "roba" - all'inizio dell'anno era stato l'allora comandante del Norm della compagnia di Agrigento, il tenente Alberto Giordano.