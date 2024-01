Bloccato subito dopo la rapina e "incastrato" dalle telecamere: denunciato 20enne

Ha rubato la borsetta ad una donna, finita - e anche pesantemente - sul selciato di largo Gorizia. Immediatamente, con il bottino in mano, è scappato. Non sapeva, non poteva sapere che un poliziotto, libero del servizio, era in zona ed è accorso non appena ha sentito le urla della donna. L'agente ha inseguito e fermato il criminale, recuperando la borsetta della canicattinese. Adesso, per l'ipotesi di reato di rapina impropria, il ventenne canicattinese è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento.

I poliziotti del commissariato cittadino, che si sono occupati - in maniera fulminea - dell'attività investigativa, sono riusciti a ricostruire la fuga e la rapina. E lo hanno fatto attraverso le telecamere di videosorveglianza presenti in largo Gorizia e nelle traverse circostanti.

Concluse, nel giro di pochissimo, le indagini, i poliziotti hanno segnalato il ventenne canicattinese alla Procura della Repubblica che dovrà rispondere, appunto, dell'ipotesi di reato di rapina impropria.

"Esserci sempre" non è soltanto uno slogan per i poliziotti, ma la realtà dei fatti. Come dimostra, concretamente, anche quest'ultimo caso di cronaca registratosi nella città dell'uva Italia.