Lascia l'auto al Viale e la ritrova con la carrozzeria "ricamata": il "maniaco del chiodo" è di nuovo in giro?

Lascia l'auto, un suv della Hyndai, posteggiata in viale Della Vittoria e al momento di riprenderla la ritrova devastata: buona parte della carrozzeria è stata rigata con un chiodo o una chiave. Vittima di quello che è stato un raid vandalico, l'ennesimo che si registra in città, un agrigentino sessantatreenne. E null'altro ha potuto fare il proprietario dell'autovettura se non richiedere l'intervento di una pattuglia delle forze dell'ordine per la constatazione del danneggiamento e poi formalizzare una denuncia a carico di ignoti.

Lungo il viale Della Vittoria si è precipitata una pattuglia della sezione Volanti della Questura che ha, appunto, constato il danneggiamento alla carrozzeria del suv. Sono state avviate le indagini, e il primo passo investigativo mosso è stato quello di sincerarsi sull'eventuale presenza di impianti di videosorveglianza. Filmati che qualora presenti non potranno che far immettere sulla giusta pista investigativa i poliziotti.

Ciclicamente, tant'è che in passato quando questi raid vandalici erano assai frequenti s'è parlato perfino di un "maniaco del chiodo", anche ad Agrigento, così come in altri paesi della provincia, si verificano di questi episodi, fatti che spesso e volentieri costano cari - quando non si ha la coperta di una polizza assicurativa mirata - ai proprietari delle vetture prese di mira.