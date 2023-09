"Ha appiccato il fuoco alla porta d'ingresso dell'Inps": denunciato 48enne

"Incastrato" dalle telecamere di videosorveglianza. E non soltanto quelle poste a presidio dell'Inps o di via Picone, ma anche dagli impianti del Villaggio Mosè. Ha 48 anni, ed è di Naro, l'uomo che è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura di Agrigento, per l'ipotesi di reato di danneggiamento a seguito di incendio.

Gli impianti di videosorveglianza lo hanno ripreso mentre, in una stazione di rifornimento del Villaggio Mosè, riempiva due bottiglie di carburante utilizzate verosimilmente per appiccare una fiammata al portone d'ingresso principale dell'Inps di Agrigento. Ad accorgersi di quell'ingresso annerito è stata una guardia giurata, durante uno dei consueti passaggi, fatti nel primo pomeriggio, dalla sede dell'Inps.

Il direttore dell'istituto, sentito dai poliziotti, esattamente come procedura investigativa impone, ha riferito di non aver mai subito minacce, né atti intimidatori. In via Picone, diramato l'allarme, si sono portati anche i poliziotti del Gabinetto provinciale della polizia Scientifica che hanno effettuato i rilievi. La visione delle registrazioni ha permesso però di identificare il presunto autore del danneggiamento. E il narese quarantottenne sarebbe - stando a quanto è emerso, e non poteva passare in sordina visto che all'Inps nelle ultime ore non s'è parlato d'altro - ben riconoscibile. L'uomo, lo stesso che nei giorni precedenti ha messo delle pedane dinanzi la saracinesca chiusa di un supermercato della sua città ed ha appiccato il fuoco, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica.