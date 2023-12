"Nonnino" rapinato mentre passeggia a villa Bonfiglio, è "caccia" ad una coppia di giovani

Santo Stefano da dimenticare per un pensionato ottantaduenne di Agrigento. L'anziano, mentre stava facendo quattro passi e respirando aria buona all'interno di villa Bonfiglio, è stato avvicinato da una coppia di giovani che lo ha minacciato e gli ha portato via il portafogli. Una rapina in piena regola, fatti di microcriminalità che per fortuna non sono affatto all'ordine del giorno per la città dei Templi, sulla quale sta adesso indagando la polizia.

A richiedere l'intervento delle forze dell'ordine, contattando il numero unico d'emergenza (il 112 ndr.), è stato lo stesso "nonnino". L'anziano, impaurito dalle minacce dei due giovani che pare non fossero comunque armati, ha consegnato ai delinquenti il suo portafogli con all'interno 200 euro circa e tutti i documenti. I poliziotti della sezione Volanti della Questura, i primi a giungere - e in maniera fulminea - al viale Della Vittoria, davanti alla villa Bonfiglio, hanno subito ricostruito l'accaduto e hanno setacciato ogni angolo del Viale, traverse comprese, di via Crispi e di via Antonio Gramsci. Dei due malviventi, una coppia di giovani appunto, non è saltata fuori però nessuna traccia. Scontato, anche se mancano conferme istituzionali al riguardo, che i poliziotti abbiano già verificato l'eventuale presenza di impianti di videosorveglianza, pubblici o privati, in zona. E questo chiaramente per cercare di indirizzare, il più rapidamente possibile, l'attività investigativa che è deputata all'identificazione dei balordi.

Ad Agrigento, tanto in centro quanto nei quartieri satellite, simili fatti di criminalità sono assai rari. La città dei Templi non è certamente paragonabile ad altri capoluoghi di provincia siciliani dove, invece, purtroppo, fatti del genere sono quasi all'ordine del giorno. La flessione dei reati, in generale, è risultata essere - secondo il bilancio recentemente tracciato dal questore Tommaso Palumbo - del 10%.

Nella recente indagine del Sole 24 Ore, l'unico indice più che positivo per Agrigento è infatti proprio quello di "Giustizia e sicurezza".