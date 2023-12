Il bilancio della Questura: sono calati del 10% i reati, oltre 600 gli arresti e sequestrati 36.345 grammi di "roba"

Per Natale e Capodanno è stata garantita l'attività di prevenzione, "sia dal punto di vista del controllo del territorio e dell'ordine pubblico, ma anche per quanto riguarda le attività di polizia amministrativa su attività commerciali e di spettacolo"

Sono 2.569 i reati commessi, nell'Agrigentino, ogni 100mila abitanti. La media nazionale è invece di 3.891, mentre quella regionale è 3.445, sempre ogni 100mila abitanti. Prevenzione e repressione, garantita dai poliziotti della Questura e da quelli dei commissariati, hanno permesso una flessione di circa il 10 per cento. "I risultati sono rilevanti per quanto riguarda un ridotto indice, rispetto alla media nazionale e regionale, di criminalità. Ed è merito della grande presenza sul territorio delle nostre pattuglie - ha confermato il questore Tommaso Palumbo durante il tradizionale bilancio di fine anno - . Grande attenzione è stata manifestata, per gli interventi che sono stati effettuati, alle fasce deboli e una rilevante attività in merito al 'fronte' investigativo, sia dal punto di vista della polizia giudiziaria con la Squadra Mobile e le squadre investigative dei commissariati, ma anche per quanto riguarda la Digos e l'attenzione e prevenzione sulle attività terroristiche". Di risultati positivi - ha parlato in questore - anche in merito ai servizi al cittadino, come la tempistica per il rilascio dei passaporti. "Siamo una eccellenza a livello nazionale. 'Siamo' vale per i miei colleghi che mi hanno preceduto perché io ho dato un contributo assolutamente minimale". Nel corso del 2023, si sono infatti avvicendati ben tre questori: Rosa Maria Iraci, Emanuele Ricifari e da novembre Tommaso Palumbo.

Calo dei reati

Il contrasto del crimine -.sia attraverso l'attività di polizia giudiziaria, sia con le misure di prevenzione - ha permesso una flessione dei reati, pari al 10 per cento. Le persone denunciate sono state 952, gli arrestati in flagranza 452, gli arrestati su provvedimento dell'autorità giudiziaria 171, le perquisizioni effettuate 533 e sono stati sequestrati 36.345 grammi di stupefacenti. Per quanto riguarda le misure di prevenzione, gli ammonimenti sono stati 10, gli avvisi orali 99, le proposte di sorveglianza speciale 15, i rimpatri con foglio di via 51, i Daspo 51 e 17 invece i Dacur. Le indagini della Squadra Mobile hanno permesso di evidenziare che sul territorio dell'Agrigentino vi sono forme di associazionismo trasnazionale di tipo mafioso, oltre a strutture criminali tunisine e libiche. A Lampedusa sono stati tantissimi i fermi di indiziato di delitto nei confronti di nigeriani, gambiani, sudanesi e bengalesi resisi responsabili dei reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, associazione per delinquere finalizzata alla tortura e sequestro di persona a scopo di estorsione. Importante, anzi importantissimo, i fermi effettuati per pirateria marittima.

L'attività di prevenzione e repressione finalizzata al contrasto dello spaccio di stupefacenti s'è tradotta anche nell'operazione, del 21 febbraio, denominata "Hybris" inerente un'associazione criminale operante su Licata e dedita al traffico di stupefacenti.

Controllo del territorio

Dal primo dicembre 2022 al 30 novembre di quest'anno, la Questura ha implementato il numero delle volanti su strada, ottenendo risultati sia in materia di prevenzione che di repressione. Le volanti impiegate sono state 10.273; ben 142.540 invece le persone identificate e 70.104 i veicoli controllai nei 7.253 posti di controllo. Gli interventi di soccorso pubblico sono stati 2.945, mentre 2.631 le contestazioni fatte per violazioni al codice della strada. I controlli eseguiti a persone sottoposte a misure restrittive sono stati invece 51.834.

Attività amministrativa

Il rilevante numero di eventi registratisi in provincia ha comportato, quale corollario, l'esigenza di predisporre un'attenta opera di vigilanza e controllo sotto il profilo amministrativo. Specialmente nei fine settimana e in occasione delle festività di rilievo, i controlli sono stati interforze ed è stato accresciuto il livello di sicurezza. Certosina l'analisi sugli impianti sportivi: sono state esaminate le condizioni degli stadi sotto il profilo della sicurezza. In merito al rilascio dei passaporti, ad Agrigento, si è consolidato - è stato ufficialmente reso noto dalla Questura - lo standard del rilascio entro 10 giorni dall'acquisizione dell'istanza. I controlli amministrativi fatti sono stati 277 e 73 le sanzioni elevate. Le licenze di polizia rilasciate sono state 511, le licenze di porto d'armi: 1.621 e i passaporti: 9.863.

Verso Natale e Capodanno

Per Natale e Capodanno, come sempre, è stata garantita l'attività di prevenzione, "sia dal punto di vista del controllo del territorio e dell'ordine pubblico - ha assicurato il questore - , ma anche per quanto riguarda le attività di polizia amministrativa e quindi il controllo delle attività commerciali e di spettacolo".