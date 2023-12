Gli obiettivi della Questura per il 2024, Palumbo: "Vigileremo sugli investimenti perché saranno una ghiotta occasione per la criminalità"

"Parlare di attenzione ad un territorio non può non prendere in considerazione il lavoro di contrasto all'attività mafiosa. Non perché non sia stato fatto in passato, ma perché ha sempre necessità di attenzione". Lo ha detto il questore della città dei Templi Tommaso Palumbo, dopo aver presentato il nuovo dirigente della Squadra Mobile: il vice questore Vincenzo Perta, pensando agli obiettivi da perseguire per il 2024.

"Agrigento non è soltanto la 'porta d'Europa', ben rappresentata a Lampedusa, ma si incardina in quello che è il contesto siciliano che vede sicuramente un cambiamento del comportamento delle organizzazioni criminali, siamo fortunatamente ben lontani dai tempi delle guerre di mafia dove si raccoglievano, ogni giorno, morti per strada. Ma questo non vuol dire che - ha spiegato il questore Palumbo - la mutazione che ha avuto l'organizzazione non la veda presente. Va assolutamente presa in considerazione, anche in relazione a quelli che sono i futuri appuntamenti che, a medio termine, ci aspettano con 'Agrigento capitale nazionale della cultura 2025'. Sicuramente - è tornato a ribadire Palumbo - arriveranno opportunità per investimenti, per costruzione di infrastrutture e per la predisposizione di eventi e iniziative culturali e saranno una boccata d'ossigeno per l'imprenditoria sana del territorio e non soltanto. Ma saranno anche una ghiotta opportunità per la parte non sana. Sta a noi, forze di polizia, vigilare su questo, con le diverse specializzazioni che ci vedono presenti. C'è l'istituzione del commissariato di Lampedusa che ci vede impegnati su tutti i fronti, ma c'è anche la necessità di attenzionare, e reagire, alla criminalità organizzata di stampo mafioso".