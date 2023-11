Il neo questore Tommaso Palumbo si presenta: “Città invidiata in tutto il mondo, sarò il primo servitore di tutti”

“Agrigento è uno spettacolo, fra terra e mare e con una realtà storica che è realmente invidiabile da tutto il mondo”, così ai microfoni di AgrigentoNotzie parla della città dei Templi, il neo questore Tommaso Palumbo. “Io sono il primo servitore di questa struttura – aggiunge il questore parlando del suo incarico – siamo al servizio dei cittadini e delle amministrazioni, della prefettura e anche delle altre forze di polizia. Il mio – conclude il questore Palumbo - è dunque uno spirito di servizio che affronto con gioia per questo incarico in una realtà così importante come quella agrigentina”.