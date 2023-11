Mafia, immigrazione e Capitale italiana della cultura: un'unica parola d'ordine per il neo questore Palumbo: "Legalità!"

Immigrazione e Agrigento Capitale italiana della cultura 2025. Ma non soltanto. Questa provincia è ancora, purtroppo, permeata da mafiosi e farabutti. E ne è pienamente consapevole il neo questore Tommaso Palumbo che confessa: "La prima porta a cui ho bussato è quella della Direzione Anticrimine centrale. Credo che la prima cosa che è necessario fare è lavorare in un ambiente 'pulito'. Parlare di immigrazione vuol dire anche gestire servizi che sono a supporto. Parlare del 2025 vuol dire gestire appalti che dovranno creare strutture. La prima attenzione che ho dato .- ha chiarito - è stata perciò a quelle articolazioni a livello centrale che poi gestiscono tutte le attività che a valle la Questura deve portare, e porta da tempo, avanti sia dal punto di vista della prevenzione che da quello della repressione, passando per un'attività di squisita competenza del questore: le misure patrimoniali e personali. Ci sarà dunque la massima attenzione". Immigrazione, Agrigento Capitale italiana della cultura 2025, ma non soltanto appunto, verranno sostenuti da un contesto di piena legalità. "Piena legalità che deve riguardare non soltanto la lotta al crimine organizzato, sia essa Cosa Nostra e Stiddra, ma un vero e proprio percorso a 360 gradi: dalla microcriminalità ai 'colletti bianchi' anche sganciati dalle attività mafiose - ha garantito il questore - . Palumbo ha nel Dna la legalità: il papà - e il neo questore si è emozionato ricordandolo - era magistrato. "L'unica amarezza in merito alla mia promozione è che mio papà non ha potuto vederla, perché è deceduto a maggio. So che mi vede da Lassù! La cultura della legalità mi ha sempre caratterizzato".

"Il primo sentimento che vi voglio trasferire, sentimento che caratterizza questa giornata e l'incarico che parte oggi, è la felicità. E' una responsabilità grande quella che mi è stata data - ha detto, all'inizio della conferenza di presentazione, Tommaso Palumbo - e la raccolgo con grande umiltà, con lo spirito di chi vuole portare al meglio il bagaglio che ho raccolto nei 32 anni di polizia. Una sfida in un ruolo che mi vede protagonista, in una realtà così importante. Agrigento è così considerata: importante, per l'Italia e l'Europa".

Palumbo, che ha preso il posto di Emanuele Ricifari promosso dirigente generale di pubblica sicurezza, arriva ad Agrigento dopo aver lavorato, negli ultimi 8 anni, nel Dipartimento di Pubblica sicurezza, nella direzione centrale per l'Immigrazione e la polizia delle frontiere. "Ho una conoscenza delle problematiche agrigentine, dal punto di vista professionale, per un aspetto che caratterizza questa realtà, - ha spiegato - sicuramente molto profonda. Conosco Agrigento, Porto Empedocle, Lampedusa. Conosco il territorio anche per situazioni personali, ma al di là delle caratterizzazioni personali oggi sono questore a 360 gradi e la mia attività sarà immersa su tutte le problematiche della pubblica sicurezza. Non dimentico quella che è la vocazione esclusiva che questo Ufficio rappresenta: dalla prevenzione e repressione dei reati. E tutto questo lo farò all'interno di quello che sono stato fortunato a trovare: una squadra. Qui non mi trovo nella necessità di creare una squadra, l'ho già trovata. Ed è una squadra di professionisti che funziona ed è riconosciuto a livello locale e centrale. Il mio ruolo, adesso, sarà di entrare, far parte, della squadra".

"La mia azione coinvolgerà tutto il territorio provinciale, sarà mia cura cominciare a comprendere quali sono le criticità - ha tenuto a sottolineare - . Le responsabilità della Questura sono sull'intero territorio della provincia. Tutto sarà fatto sotto l'egida del prefetto e in collaborazione con tutte le altre forze di polizia". Palumbo ha anche ringraziato, per quello che ha trovato ad Agrigento, i suoi predecessori Ricifari, Iraci e Auriemma.

"Andrò presto a Lampedusa che conosco bene - ha risposto alle domande dei giornalisti - . Devo andare ad affrontare la costituzione del commissariato che è una grande sfida. Ho necessità di mettere in fila una serie di incontri istituzionali e conoscitivi. Non voglio far visite che siano prova di esistenza in vita, ma visite che abbiano un significato lavorativo per l'Ufficio che devo gestire".