Amministrative 2024 a Campobello di Licata, Michele Termini è il primo candidato a sindaco

Michele Termini, già sindaco di Campobello di Licata dal giugno del 2009 al dicembre del 2011, e candidato a primo cittadino sconfitto nel giugno del 2022, è in corsa, ancora una volta, per la poltrona più importante dell'amministrazione comunale. Dopo il "terremoto" dello scorso agosto quando il Cga dichiarò nulli i voti espressi da tutti gli elettori, annullando le amministrative del 14 giugno 2022 e la proclamazione dell'eletto sindaco e dei consiglieri comunali, adesso mentre il Municipio è commissariato, Termini ha già ottenuto il via libera per la sua candidatura per le elezioni di quest'anno.

"Il movimento 'Corri Campobello', proprio allo scadere dell'anno solare ha scelto quale candidato a sindaco Michele Termini, colui che con forza ha sostenuto le ragioni del ricorso legale che ha visto prevalere la fondatezza del danno perpretato nei confronti della lista e della sua stessa candidatura - è stato scritto da 'Corri Campobello' - . Il movimento ritiene la sua esperienza e cultura giuridico-amministrativa elemento indispensabile e inscindibile per la congruità di una proposta che non guardi semplicemente a vincere le elezioni, ma ad amministrare con dovizia una città come Campobello, ormai da tempo senza visione e programmazione".

A Campobello di Licata, verosimilmente, si tornerà alle urne in primavera. Ma dopo la scelta, veramente è una vera e propria conferma, da parte di "Corri Campobello", superato il periodo festivo, in paese sarà già campagna elettorale.