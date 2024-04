Valle dei templi da record, 10.500 presenze in un solo giorno: successo senza precedenti per le domeniche a ingresso gratuito

Sono stati in circa 10.500 a scegliere la Valle dei templi per trascorrere una domenica di primavera che aveva già il sapore d’estate. Lo scorso 7 aprile, grazie anche al fatto che l’ingresso era gratuito (non solo nella via Sacra ma anche al museo archeologico Pietro Griffo e alla casa natale di Luigi Pirandello), si è stabilito un record di presenza in un solo giorno. Un successo senza precedenti, insomma, per le domeniche “a costo zero” che vengono puntualmente proposte ogni inizio del mese.

Tra i 3 templi della via Sacra e il nuovo Telamone eretto, ma anche il tempio dei Dioscuri e il giardino della Kolymbethra (all’interno del quale è stata organizzata una giornata a tema dedicata agli agrumi), la gente si è riversata nell’area archeologica rendendola il luogo di maggiore interesse con un vero e proprio boom di visitatori

“Numeri straordinari - ha commentato il presidente del Parco archeologico Valle dei templi Roberto Sciarratta - che ci danno grande soddisfazione. Un risultato eccellente che evidenzia il successo delle politiche di promozione e valorizzazione del sito archeologico portate avanti in sinergia con l’assessore regionale ai Beni culturali e Identità siciliana Francesco Paolo Scarpinato. L’incredibile numero di persone viste il 7 aprile riflette il lavoro costante e l'impegno profuso nella promozione e nella gestione della Valle dei templi. Grazie ad una visione lungimirante il sito archeologico continua a crescere in popolarità e ad attirare sempre più visitatori da tutto il mondo. L'entusiasmo dei turisti è testimone dell'importanza e della bellezza della Valle dei templi, patrimonio Unesco.

E lo straordinario afflusso conferma anche l'apprezzamento dei visitatori per il progetto di valorizzazione del tempio di Zeus e la musealizzazione del maestoso Telamone rimesso in piedi”.

