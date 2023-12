Minaccia e spintona i carabinieri che gli stavano sequestrando l'auto: denunciato 45enne ubriaco

Violenza e minaccia a pubblico ufficiale, nonché rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per il rilievo del tasso alcolemico. E' per queste ipotesi di reato che un quarantacinquenne di Sciacca è stato denunciato alla Procura.

Nella serata dell'Immacolata, il saccense mentre era alla guida della sua Golf Volkswagen è incappato, in pieno centro urbano, in un controllo dei carabinieri. I militari dell'Arma si stavano occupando, presidiando di fatto il territorio comunale, di garantire sicurezza e legalità lungo le strade. Subito dopo aver alzato la paletta dell'Alt, i carabinieri si sono resi conto che il quarantacinquenne non era - così è sembrato - particolarmente sobrio. Come sempre, per accertare l'eventuale stato di ebbrezza, i carabinieri hanno informato il saccense disoccupato della necessità di eseguire un controllo del tasso alcolemico. Il rifiuto dell'uomo è stato categorico. Ai militari non è rimasto altro da fare che avviare l'iter per denunciare il quarantacinquenne, procedere al sequestro dell'auto e ritirare, quale sanzione accessoria, la patente. Il quarantacinquenne ha - stando all'accusa formalizzata a suo carico - dato in escandescenze, iniziando ad alzare la voce, minacciare e spintonare i carabinieri.

E' stato dunque deferito alla locale Procura della Repubblica oltre che per rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico, anche per le ipotesi di reato di violenza e minaccia a pubblico ufficiale.