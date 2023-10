Si sono messi al volante dopo aver alzato il gomito: 12 i denunciati durante l'estate

Ubriachi alla guida, soprattutto durante il fine settimana. Giovani, ma non soltanto, che mettono a rischio la propria, e l'altrui, incolumità. Sono stati 12 gli automobilisti denunciati alla Procura durante tutto il periodo estivo e dal 15 giugno al 15 settembre, gli agenti della Stradale hanno anche ritirato 15 patenti di guida, in un caso anche ad un neo patentato.

In tre casi, il tasso alcolemico è stato sotto 0,80 grammi litro ed è stata applicata "soltanto" la sanzione, con il ritiro della patente di guida. Gli altri 12 sono stati invece tutti casi penali. Uno è stato "pizzicato" alla guida dopo aver assunto stupefacenti.

Da oggi e per i prossimi 5 fine settimana la polizia Stradale, che ad Agrigento è coordinata dal vice questore Andrea Morreale, sarà impegnata in un'attività preventiva che si concluderà il 19 novembre giornata in memoria delle vittime della strada. Fra gli obiettivi, il contrasto alla guida sotto l'effetto di alcol o droghe, che sono le principali cause di incidenti stradali. Ma si cercherà anche di evitare, sanzionando chi sgarra, chi usa il cellulare mentre è al volante. La Stradale di Agrigento schiererà su strada 4 pattuglie e il furgone, adibito a laboratorio mobile di tossicologia, con un medico della polizia a bordo. Il laboratorio servirà ad effettuare immediatamente l’analisi dei campioni salivari.