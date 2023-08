Tornano nonostante i respingimenti e le espulsioni: 10 arresti fra Lampedusa e Porto Empedocle

Dieci tunisini arrestati, nell'arco di neanche 24 ore, fra Lampedusa e Porto Empedocle, dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Agrigento. Si tratta di immigrati tutti rientrati in Italia, attraverso la frontiera marittima delle isole Pelagie, nonostante a loro carico vi fossero decreti di respingimento o di espulsione. Sei, gravati da respingimenti, sono stati bloccati subito dopo gli sbarchi e, su disposizione del pm di turno di Agrigento, posti ai domiciliari all'interno dell'hotspot di Lampedusa. Tre sono stati arrestati invece, perché a loro carico c'erano dei decreti di respingimento, a Porto Empedocle e uno perché risultava essere stato già espulso. Per questi ultimi 4 casi, dopo i domiciliari nella tensostruttura del porto, il pm di turno ha firmato l'immediata liberazione e il nulla osta per l'espulsione.