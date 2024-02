Tumori fra i vigili del fuoco di Lampedusa, appello a Bartolo: "Si arrivi ad un'indagine epidemiologica"

La raccolta di firme è stato un flop: c'era pochissima gente, ieri pomeriggio, in piazza Della Libertà a Lampedusa. Sarà stato per il freddo o per disinteresse (questo è un mistero!), la raccolta di firme per chiedere un tavolo permanente sull'emergenza diritti e servizi è stata rinviata a data da destinarsi.

Intanto, il segretario provinciale della Uilpa, Antonello Di Malta, ha scritto al concittadino-eurodeputato, Pietro Bartolo, per i casi di malati di tumore fra i vigili del fuoco. Bartolo ha già presentato un'interrogazione al parlamento europeo in merito all'alto indice di mortalità anche fra gli isolani di Lampedusa. "In considerazione anche delle deduzioni espresse dalla commissione europea, chiediamo di interagire e proporre la questione al gruppo politico di cui lei fa parte alla Camera e al Senato - ha scritto Di Malta all'eurodeputato Bartolo - . Il fine è quello di ottenere un indagine epidemiologica sui casi di tumore fra i vigili del fuoco di Lampedusa e fra la popolazione".