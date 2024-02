Emergenza diritti e servizi nelle isole Pelagie: raccolta firme per chiedere un tavolo permanente

Domenica 11 febbraio alle 16, in piazza della Libertà a Lampedusa, è in programma un comizio ed una raccolta firme per chiedere un tavolo permanente sull’emergenza diritti e servizi nelle isole Pelagie.

“Da sempre - spiegano i promotori dell’iniziativa - il Comune di Lampedusa e Linosa vive una strutturale carenza di Diritti e di Servizi che, sommandosi alla recente spirale inflazionistica (per alcune merci si raggiungono prezzi tra i più cari d'Europa), rende sempre più difficile la vita sulle isole Pelagie. Riteniamo sia opportuno che l'istituzione Comunale ascolti e sappia accogliere quanto alcune Organizzazioni del tessuto civile del territorio delle Pelagie denunciano. Crediamo sia importante che l'amministrazione riconosca e prenda atto della non ordinarietà della situazione e del carattere di gravità e di urgenza assunti dalla crisi sociale, economica e infrastrutturale che sta investendo le nostre isole da decenni e che si aggrava sempre di più.

A tal proposito crediamo improrogabile che si crei uno strumento di partecipazione democratica che coinvolga i rappresentanti della società civile organizzata in sinergia con l'amministrazione comunale, così da poter concordare e mettere in atto obbiettivi e strategie che scongiurino scenari di grave crisi della qualità e della sostenibilità sociale e di vita della comunità. I cittadini e le cittadine delle Pelagie chiedono di vedere riconosciuti i propri diritti di cittadinanza in quanto cittadini della Repubblica italiana, così come sancito dalla Costituzione italiana”.