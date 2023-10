Lancia benzina contro un'abitazione e tenta di incendiarla: le telecamere riprendono il danneggiamento

Hanno tentato d'incendiare un'abitazione di contrada Pidocchio a Canicattì. Nessun dubbio, non per i poliziotti del commissariato cittadino, sul fatto che il danneggiamento sia stato di natura dolosa e non accidentale. Le telecamere di videosorveglianza avrebbero infatti ripreso una persona incappucciata che ha lanciato del liquido infiammabile contro l'edificio. E' stata aperta un'inchiesta a carico di ignoti e l'attività investigativa dei poliziotti è indirizzata ad identificare, il più velocemente possibile, l'autore dell'inquietante gesto.

Durante l'assenza del proprietario, il piromane ha dato fuoco ad un tubo di plastica che costeggia l'edificio. Fiamme che sono state subito spente da un familiare dell'intestatario dell'abitazione. I danni sono stati infatti, e per fortuna, assai limitati. Ma è stato il tentativo di incendio ad essere inquietante.

Come sempre avviene in questi casi, gli investigatori hanno chiesto al proprietario dell'abitazione se avesse o meno dei sospetti o se abbia, di recente, avuto dei problemi o dei dissidi con qualcuno. A quanto pare, il canicattinese avrebbe detto agli agenti di non aver subito nessuna minaccia, né richieste.

Spetterà naturalmente alle indagini della polizia provare ad identificare il balordo incappucciato che è stato ripreso mentre lanciava liquido infiammabile contro la residenza.