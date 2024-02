Aggredito da due delinquenti mentre tenta di salire in macchina: ecco com'è andata la tentata rapina durante la notte a Licata

Chiude la panineria-salumeria di via Campobello, si avvia per mettersi in macchina e viene aggredito da due delinquenti, con il volto travisato, che lo hanno strattonato intimandogli di consegnare tutto il denaro che aveva in tasca. E' stato ricostruito, e con certezza categorica, quanto è avvenuto ieri sera a Licata. Non si è affatto trattato di un furto, così come emerso nelle prime ore della mattinata odierna, ma di una rapina avvenuta in mezzo alla strada.

La ricostruzione

Il 52enne, proprietario di una panineria-salumeria di via Campobello, durante la notte, dopo aver chiuso e ripulito il suo esercizio commerciale, è stato aggredito da due balordi che hanno agito con il volto travisato. L'esercente era intento a salire sulla sua autovettura quando si è accorto che aveva due pneumatici bucati. Impossibile ipotizzare la causa accidentale, di norma (ma non è scontato) si buca una ruota e non due contemporaneamente. All'improvviso, mentre il 52enne guardava e riguardava quelle due ruote è stato avvicinato da due balordi, entrambi con il volto coperto. Uno - stando a quanto è emerso - lo ha afferrato e strattonato. L'altro pare che abbia cercato, e prepotentemente, di entrare nella vettura del commerciante. Le minacce sono state fatte a gran voce: "Consegna tutti i soldi della giornata, consegna i soldi, dacci quanto hai in tasca".

La reazione del commerciante

L'esercente licatese è riuscito a divincolarsi dal rapinatore che lo teneva bloccato. Urlando, a perdifiato, ha messo in fuga i due delinquenti. Scongiurata la rapina, in via Campobello - dopo aver acquisito l'Sos - sono accorse più pattuglie del commissariato di polizia. Gli agenti, senza perdere neanche un secondo di tempo, hanno prima rastrellato l'intera area, cercando appunto i due rapinatori, e poi, accertato l'esito negativo delle ricerche, hanno avviato le indagini per cercare di identificare i balordi. Non ci sono conferme istituzionali, motivo per il quale - a Licata, fra i presunti ben informati. - si è prima parlato di una rapina e poi di un furto. In realtà è così, per come raccontato da AgrigentoNotizie, che sono andati i fatti di via Campobello.

Le indagini

I poliziotti del commissariato di Licata, adesso, stanno cercando - sia verificando la presenza di telecamere di videosorveglianza in via Campobello, sia acquisendo gli eventuali filmati d'interesse - di identificare i due mancati rapinatori. Criminali che, effettivamente, hanno agito con il volto travisato. Ma non è detto che i poliziotti riescano a recuperare elementi per dare un'identità se non ad entrambi ai mancati rapinatori, almeno ad uno dei due balordi.