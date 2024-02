Tentato furto in una panineria, balordi messi in fuga dalle urla del proprietario

Non erano dei professionisti. E su questo non ci sono dubbi visto che sono stati messi in fuga dalla pronta reazione del proprietario della panineria di via Campobello. L'uomo, alla vista di due balordi all'interno del suo esercizio commerciale, ha istintivamente iniziato ad urlare e proprio questo ha fatto scappare la coppia di probabili ladri. E' accaduto ieri sera, al momento della chiusura dell'attività commerciale, in via Campobello dove sono intervenute le pattuglie del commissariato di polizia di Licata.

E' stato fatto un rastrellamento del territorio circostante, ma nessun sospetto è stato agganciato, né bloccato. Spetterà alle indagini, adesso, provare a dare nome e cognome ai due.