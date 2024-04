Superano i limiti di velocità, senza cintura e con mezzi non revisionati, né assicurati: ecco le "stangate" della Stradale

Hanno il piede pesante, non allacciano le cinture di sicurezza, né utilizzano i sistemi di ritenuta e si mettono al volante di mezzi non revisionati e magari anche senza assicurazione. È questo il ritratto dell'automobilista agrigentino che emerge dai dati - che vanno dal primo aprile 2023 al 31 marzo scorso - della polizia Stradale di Agrigento. Agenti, compresi quelli dei distaccamenti di Canicattì e Sciacca, che hanno complessivamente elevato 5.473 contravvenzioni per il mancato rispetto del codice della strada.

Le sanzioni più numerose - 962 per la precisione - riguardano coloro che pensano di stare all'autodromo anziché sulle statali della provincia. E a queste infrazioni, così come anche alla guida in stato d'ebbrezza (33) o in stato d'alterazione psico-fisica dovuta all'uso di stupefacenti (4), si correlano le 184 patenti ritirate. Ad essere multati perché si sono "dimenticati" di allacciare le cinture di sicurezza sono stati 592 automobilisti. Per mancata revisione invece 674 conducenti e 304 per mancanza di copertura assicurativa.

L'utilizzo del telefonino alla guida è poi costato caro a 92 agrigentini.

La polizia Stradale - dal primo aprile 2023 alla fine dello scorso marzo - ha rilevato 178 incidenti, di cui 3 mortali con altrettanti deceduti, 131 con feriti (203 complessivamente le persone finite in ospedale) e 44 con solo danni.

Sul fronte di polizia giudiziaria sono state 43 i denunciati e 3 i veicoli sequestrati in quanto riciclati. Gli esercizi pubblici controllati sono stati invece 39 e 9 sono state le violazioni contestate.