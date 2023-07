Spiagge e locali della movida, la polizia c'è: raffica di multe ad automobilisti e gestori dei locali indisciplinati

L'estate è entrata nel vivo. I 38, anche 40, gradi hanno fatto riversare su San Leone non soltanto gli agrigentini, ma anche tantissimi residenti dei paesi dell'hinterland. Gente che in cerca di refrigerio, relax e svago, sulle spiagge, si è aggiunta ai "tradizionali" fruitori dei locali della movida. E da ieri sera, proprio sulla frazione balneare di Agrigento, sono in corso capillari controlli da parte della polizia di Stato. Pattuglie su pattuglie che tendono a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica - in una località dove, nel passato, le risse erano, soprattutto nel periodo estivo, all'ordine del giorno -, ma anche il pieno, concreto, rispetto delle regole.

E già ieri sera, i poliziotti della Questura di Agrigento e quelli del reparto Prevenzione crimine hanno elevato ben 22 verbali per il mancato rispetto del codice della strada. Ma gli agenti della sezione Pasi hanno anche "stangato" tre locali per irregolarità nell'esercizio della licenza.

I controlli sono stati voluti e predisposti dal questore Emanuele Ricifari.

San Leone è, di fatto, "cinturata". Spiagge, relax, divertimento e movida sì. Naturalmente sì, ma nel pieno, concreto, rispetto delle regole e senza creare problemi o rischi né alla tenuta dell'ordine pubblico, né meno che mai lungo le strade del quartiere balneare.

Le pattuglie in borghese si stanno inoltre occupando dei servizi antidroga. Laddove c'è la movida, purtroppo, c'è anche lo spaccio e il consumo di stupefacenti.