Sagra del Grano, salva la tradizione: ci saranno carretti e muli parati

Sagra del grano di San Calogero, salva la tradizione. Nella giornata di oggi è infatti arrivata la notizia che domenica si svolgerà nella sua completezza l'evento che vede la presenza di carretti siciliani e muli bardati che seguono la processione offertoriale, con la partecipazione dei "portatori" e dei fedeli con gli ex voto, con i prodotti della terra e lavori artigianali.

Fino a pochi giorni fa, infatti, l'evento era stato confermato ma solo parzialmente, senza la presenza degli animali: le associazioni "I cavalieri della Valle" e "U carrettu giurgintanu" avevano infatti rinunciato volontariamente alla propria partecipazione perché non erano riuscite ad ottemperare alla richiesta, della Questura di Agrigento, circa la dimostrazione dei requisiti soggettivi e in merito all'adozione delle misure di sicurezza previste. Tra queste, la richiesta di autodichiarare, a pena di falso, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei conduttori, ad esempio l'assenza dei precedenti per gravi delitti.

Una versione, questa, smentita dai componenti delle associazioni, che avevano invece spiegato di aver rinunciato solo perché il Santuario non avrebbe avuto le risorse economiche necessarie per garantire alcuni costi come ad esempio quelli per le transenne lungo il percorso.

Adesso il passo indietro, con la disponibilità ad accettare le prescrizioni formulate dalla Questura e l'annuncio che la Sagra sarà svolta nella sua formula originaria.