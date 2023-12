Posteggia lo scooter sotto casa e durante la notte lo Scarabeo sparisce nel nulla: impiegato vittima di furto

Posteggia, forse come d'abitudine, il suo ciclomotore Aprilia Scarabeo davanti il portone di casa e al momento di riprenderlo non lo ritrova più. Non accadeva da un po', è vero. Ma è successo di nuovo: la moto di proprietà di un impiegato quarantottenne è stata rubata. Durante la notte, in pieno centro ad Agrigento, senza che nessuno s'accorgesse di nulla, né sospettasse niente lo Scarabeo si è dissolto nel nulla. Verosimilmente, in maniera fulminea, è stato caricato su un furgone o un mezzo pesante o è stato portato via da un delinquente che è riuscito a forzare lo sterzo e a metterlo in moto. Del ciclomotore, comunque sia andata, s'è persa ogni traccia.

La scoperta è stata fatta dall'agrigentino quarantottenne l'indomani mattina, ossia nell'esatto momento in cui doveva rimettersi in sella al ciclomotore per andare al lavoro. L'impiegato ha cercato a destra e a manca, ma niente: nessuna traccia, né indizi. Inevitabile la corsa all'ufficio Denunce della Questura di Agrigento dove è stata presentata denuncia di furto a carico di ignoti. I poliziotti hanno già verificato l'eventuale presenza di impianti di videosorveglianza nella zona dove il mezzo era stato lasciato parcheggiato. Un passaggio investigativo che potrebbe aiutare e velocizzare l'identificazione del ladro o dei ladri.