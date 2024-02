Si intrufolano nel supermercato, forzano la cassa dei contanti e arraffano 20mila euro: è "caccia" ai malviventi

Sono riusciti ad intrufolarsi, dopo aver forzato un ingresso, e senza essere disturbati, hanno messo a segno un furto da oltre 20mila euro. E' accaduto, durante la notte, al supermercato Md di via Unità d'Italia, fra Fontanelle e San Michele, ad Agrigento. Ad agire - senza che si innescasse alcun allarme - una banda di malviventi.

La scoperta è stata fatta stamattina, poco prima della riapertura dell'attività commerciale. Scattato l'allarme, sul posto sono state dirottate tutte le pattuglie disponibili del nucleo Operativo e Radiomobile, della stazione, nonché i militari dell'Arma della Scientifica che si sono subito messi a "caccia" di eventuali impronte digitali o altri elementi utili alle indagini.

I carabinieri - stando agli accertamenti effettuati e alla denuncia raccolta - hanno accertato che i ladri hanno arraffato un bottino non di poco conto, tutt'altro. Dopo aver aperto la cassa dove era custodito il denaro, i criminali si sono appropriati di 20mila euro o poco più. Uno dei primi passi investigativi mossi è stato quello della verifica di eventuali impianti di videosorveglianza presenti tanto sull'esercizio commerciale quanto sull'intera zona. Non filtrano indiscrezioni al riguardo, ma appare chiaro che sarà necessario - anzi indispensabile - lasciare il tempo affinché l'attività investigativa progredisca.

Appena nei giorni scorsi - ma non è naturalmente detto che vi sia un legame fra i due episodi di criminalità - un furto era stato messo, a pochissima distanza, ai danni di un'attività commerciale di prodotti per l'edilizia e per l'idraulica, ma anche arredi. Anche delle indagini sulla razzia, in quel caso di merce, dell'azienda leader nella commercializzazione delle ceramiche, arredo bagno e infissi di contrada San Benedetto, si stanno occupando i carabinieri.