Rubano il furgone da un'officina e svaligiano un'azienda di arredi e ceramiche

Sanitari, prodotti per l'edilizia e per l'idraulica, ma anche arredi. Questo il bottino - e il danno provocato all'azienda si preannuncia assai importante - che è stato portato via da un'azienda che leader nella commercializzazione delle ceramiche, arredo bagno e infissi di contrada San Benedetto. Un furto compiuto dopo che, sempre nella zona industriale, da un'officina, sabato scorso era stato rubato un furgone. Un'inchiesta, sviluppata sul campo dai carabinieri, è stata già aperta.

I fatti

Sabato, da un'officina di contrada San Benedetto, è stato rubato un furgone. Nella notte fra domenica e lunedì, a distanza di circa 500 metri, il colpo nell'azienda di ceramiche e arredi. A ricostruire quanto è avvenuto sono stati i militari dell'Arma della tenenza di Favara. E lo hanno fatto dopo aver visionato i sistemi di videosorveglianza.

E' servito tempo

Ad entrare in azione è stata, non ci sono dubbi al riguardo, una banda di delinquenti che non ha avuto alcun timore né del controllo del territorio delle forze dell'ordine, né dei passaggi dei vigilantes. Non è stato un colpo fulmineo: è servito tempo per caricare sul furgone i sanitari, gli arredi e i prodotti per l'edilizia e l'idraulica. Nessuno, durante la razzia, ha visto, né sentito nulla.

L'inchiesta

I carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica, si stanno adesso occupando delle indagini. L'area, in più punti, è "coperta" dai sistemi di video sorveglianza. Proprio i filmati di alcune telecamere hanno permesso d'accertare che il furgone utilizzato era stato rubato nell'officina vicina all'azienda. Puntando su quelle registrazioni, già acquisite, adesso i militari dell'Arma stanno cercando di dare nome e cognome se non a tutti almeno a qualcuno dei componenti della banda che ha messo a segno il furto.