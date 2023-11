Approfitta dell'assenza del padrone di casa e ruba tutti i preziosi e l'argenteria: è mistero su come il ladro si sia intrufolato

Torna a casa, dopo essere stato assente per un paio di mesi, e trova degli oggetti fuori posto. Si insospettisce e subito va a dare un'occhiata al luogo dove teneva conservati i monili in oro e dove aveva riposto l'argenteria. I timori dell'agrigentino quarantatreenne si concretizzano all'improvviso: non c'era più nulla. Niente di niente. Qualcuno approfittando della sua assenza per motivi di lavoro, ha razziato quanto di più prezioso il quarantatreenne avesse in casa. E lo ha fatto senza lasciarsi tracce dietro le spalle e senza fare danni. Non sono risultati esserci infatti segni di effrazione né alla porta e nemmeno alle finestre.

L'uomo, fra incredulità e rammarico, non ha potuto far altro che chiamare la polizia e agli agenti raccontare del furto subito mentre era al Nord per motivi di lavoro. Non è stato ancora quantificato, non nell'esatto ammontare, il danno che l'agrigentino ha subito a causa della razzia. L'idea, in attesa che venga redatto e presentato un meticoloso inventario, è che però il colpo sia stato ingente.

Misterioso, decisamente misterioso, il dettaglio che chi ha agito non ha forzato né porta, né finestre. Il ladro potrebbe aver avuto la chiave dell'appartamento, in pieno centro di Agrigento, del quarantatreenne? E magari sapeva anche che sarebbe stato assente per motivi di lavoro? O è stata usata una particolare chiave capace di aprire la porta di ingresso senza provocare danni? Interrogativi questi ai quali dovranno rispondere le indagini dei poliziotti. Non è nemmeno chiaro in quale giorno il furto sia stato messo a segno. Il che rende anche complicato, ammesso che naturalmente vi siano, l'iter di acquisizione e passaggio in rassegna di filmati della videosorveglianza. Servirà verosimilmente del tempo per cercare, laddove possibile, di fare chiarezza e identificare il ladro o i ladri.