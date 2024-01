Ladri ancora in azione a Favara: rubati farmaci e computer da un ambulatorio medico

Dopo la concessionaria di auto e il negozio di casalinghi, nelle ultime ore, è "toccato" anche ad un ambulatorio medico di via Kennedy. Ladri senza scrupoli quelli che hanno portato via oltre a diverse confezioni di farmaci anche un computer dove null'altro c'erano se non le cartelle sanitarie, i referti e le prescrizioni dei pazienti assistiti.

Sul furto, messo a segno certamente non da delinquenti "professionisti", stanno indagando i carabinieri della tenenza cittadina. Pare che i malviventi sapessero come muoversi e dove mettere le mani. Probabilmente avevano anche studiato il colpo. Prima hanno forzato la porta di ingresso e poi, indisturbati, si sono appropriati di pc e supporti informatici, nonché di decine di confezioni di medicine. Da dove sono entrati, si sono allontanati. E lo hanno fatto senza lasciarsi, a quanto pare, tracce dietro le spalle.

Nella zona di via Kennedy dove sorge l'ambulatorio medico non vi sarebbero impianti di videosorveglianza. E questo, inevitabilmente, complica la rapidità delle indagini dei militari dell'Arma.