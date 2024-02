Il crollo della pista ciclabile, rubate le batterie del semaforo collocato per regolare la viabilità

Ha dell'incredibile quanto è accaduto lungo il viale Delle Dune a San Leone. Infischiandosene del perché quel semaforo era stata installato, ossia per regolamentare in sicurezza la circolazione stradale a ridosso della pista ciclabile che è crollata negli scorsi giorni, dei delinquenti hanno rubato le batterie dell'impianto semaforico che è stato di fatto reso inutilizzabile.

Fra incredulità e sconcerto, non era mai accaduto un fatto del genere, amministratori e funzionari di palazzo dei Giganti hanno immediatamente fatto collocare le necessarie segnaletiche per scongiurare incidenti stradali. Il tutto, naturalmente, "in attesa del ripristino di quanto rubato" - rende noto il sindaco Franco Micciché - .

E proprio il capo dell'amministrazione esprime “biasimo e indignazione” e stigmatizza come “atto di inciviltà e di sfregio dell’interesse collettivo” quanto accaduto. “Presenteremo denuncia contro ignoti auspicando che le autorità preposte risalgano ai responsabili - ha detto Micciché - . Colgo l’occasione per ribadire che a breve inizieranno i lavori di recupero delle condizioni di sicurezza del litorale interessato dall’erosione marina, ad opera del Genio civile, con un finanziamento regionale di quasi mezzo milione di euro”.