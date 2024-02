Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della pista ciclabile e del viale Delle Dune: 495mila euro dalla Regione

Per "l'intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza della costa danneggiata per erosione a causa delle forti mareggiate in località San Leone ad Agrigento", la Regione ha stanziato l'importo complessivo di 495.000 euro, di cui 360mila euro per lavori. Soldi che, di fatto, serviranno per salvare la pista ciclabile, ma anche lo stesso viale Delle Dune.

La prossima settimana il Genio Civile si occuperà della gara di appalto. "Speriamo che la burocrazia arrivi prima della forza della natura!" - ha subito commentato l'associazione ambientalista MareAmico - .

"Preso atto della documentazione e tenuto conto che trattasi di intervento di protezione civile a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, si autorizza - scrive la Regione - l’esecuzione delle opere limitatamente ai lavori di pronto intervento per la messa in sicurezza della costa danneggiata per erosione". Al dipartimento regionale Infrastrutture, mobilità e trasporti "dovranno essere trasmessi tutti gli atti posti in essere, a partire dalla perizia approvata, validata e munita dei pareri e delle autorizzazioni previsti

dalla normativa vigente".