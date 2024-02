Erosione costiera al viale delle Dune, il Comune chiude la pista ciclabile: lavori urgenti di messa in sicurezza

Il Comune chiude il tratto della pista ciclabile che lungo il viale delle Dune, a San Leone, è in bilico sulla spiaggia a causa dell'erosione costiera. Su invito del sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, nei pressi della terza spiaggia si è svolta una conferenza dei servizi alla presenza di tutti gli enti responsabili, dopo un breve sopralluogo, i tecnici della Protezione civile hanno verificato il rischio di crollo per l'area esposta alle mareggiate e per arginare momentaneamente il problema, hanno deciso che il primo intervento da eseguire dovrà essere quello di posizionare dei massi, sotto la carreggiata per depotenziare la furia delle acque.

Lavori tampone che, come evidenziato dal dirigente della Protezione civile provinciale, l'ingegnere Calogero Crapanzano, potrebbero non risolvere il problema. Il fenomeno dell'erosione costiera nell'agrigentino, secondo i tecnici presenti alla conferenza dei servizi, meriterebbe uno studio approfondito da geologi esperti, analisi che sarebbero propedeutiche ad una progettazione analitica dei lavori da programmare ed eseguire nei tratti di costa maggiormente erosi. Secondo l'associazione Mareamico, nel tratto del viale delle Dune oggetto delle verifiche, bisognerebbe anche eliminare la scogliera limitrofa che impedirebbe il passaggio delle sabbie.

