Va a fare una passeggiata e l'auto sparisce nel nulla: la banda della Fiat Panda è tornata in azione?

Lascia l'auto, una Fiat Panda, posteggiata lungo viale Delle Dune a San Leone e va a fare una passeggiata. Anziché un pomeriggio di relax, una giovane professionista agrigentina ha vissuto un vero e proprio incubo. L'utilitaria, al momento di riprenderla, non c'era infatti più. Dopo aver controllato e ricontrollato, la donna non ha potuto far altro che prendere atto del fatto che la Panda si era dissolta nel nulla, che era stata rubata.

Non accadeva da un po' ad Agrigento, ma il modello di auto continua a fare "gola" ai delinquenti. E non soltanto nella città dei Templi.

La professionista ha presentato denuncia alla polizia e gli agenti hanno naturalmente subito avviato le indagini per provare a ritrovare la vettura ed identificare i ladri. Purtroppo l'area dove è stato commesso il furto non è affatto coperta da nessun impianto di videosorveglianza. E questo, inevitabilmente, complica l'attività investigativa.