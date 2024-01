Maxi scazzottata in piazza Pirandello, accorre la polizia: identificati due esagitati

Due sono stati identificati. La loro posizione è al vaglio e verosimilmente nelle prossime ore verranno denunciati alla Procura della Repubblica. Per dare nome e cognome agli altri partecipanti al tafferuglio sono ancora in corso le indagini. E' questo il temporaneo risultato dell'intervento dei poliziotti, in servizio per la movida sicura, per una rissa fra extracomunitari scoppiata nella zona di piazza Pirandello ad Agrigento.

L'alterco, ben presto trasformatosi in una scazzottata, si è registrato nella notte fra sabato e domenica. Gli agenti, raccolta la segnalazione, sono accorsi in maniera fulminea. Gli esagitati però, nel frattempo, si erano dileguati, scappando fra i vicoli alle spalle di palazzo dei Giganti. Il rastrellamento di vie e viuzze ha permesso ai poliziotti di rintracciare due dei migranti coinvolti che sono stati, appunto, bloccati ed identificati. Per gli altri - pare fossero 4 o 5 i coinvolti - sono invece ancora in corso le indagini. Il dato certo è però che il servizio per garantire una movida sicura, della Questura, ha funzionato alla perfezione. Il fulmineo intervento della polizia ha, di fatto, scongiurato che la rissa potesse trasformarsi in qualche tragedia.