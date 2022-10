Al volante di auto confiscata e con tagliandi di revisione fasulli: due denunciati

Uno, un empedoclino, è stato trovato alla guida di un’autovettura confiscata. E’ stato denunciato, alla Procura di Agrigento, per l’ipotesi di reato di appropriazione indebita: l’auto, di fatto, essendo confiscata era di proprietà dello Stato e non poteva assolutamente essere in marcia. Un licatese è invece finito nei guai, perché in un controllo lungo la strada statale 115, è stato trovato in possesso di cinque tagliandi di revisione falsi. Tagliandi per il camion che – a suo dire – gli sarebbero stati fatti a Canicattì. Ad effettuare i controlli, contestando i diversi reati accertati, sono stati i poliziotti della Stradale di Agrigento che è coordinata dal vice questore Andrea Morreale.

Per il caso dei tagliandi di revisione falsi, l’attività investigativa sembrerebbe essere ancora in corso. Gli agenti della Stradale, come è giusto che sia, proveranno a scoprire se vi siano altri casi in giro e se siano o meno riconducibili, in un modo o nell’altro, a Canicattì o a Licata. Non è escluso infatti, anzi sembrerebbe essere assai probabile, che provincia possa esserci un giro di questo genere di tagliandi.