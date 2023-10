Appoggia il portafogli sul bancone del bar e dopo pochi minuti il borsello sparisce: derubato 73enne

Appoggia il portafogli, con soldi e documenti, sul bancone del bar e una manciata di minuti dopo tutto, giusto il tempo di intrattenersi in chiacchiere con alcuni conoscenti, quel portafogli non c'è più. E' sparito. A non credere ai suoi occhi, iniziando a chiedere spiegazioni, è stato un agrigentino settantatreenne, un pensionato che si era soffermato nel locale di San Leone soltanto per prendere un caffè. Un caffè che, di fatto, gli è costato caro. Se non altro in termini di nervosismo.

L'anziano non riuscendo a ritrovare il portafogli, non ha potuto far altro che comporre il numero unico d'emergenza: il 112 e a San Leone è giunta una pattuglia della sezione Volanti. Gli agenti hanno cercato d'accertare chi, nell'esatto momento in cui il settantatreenne si è distratto e intrattenuto in conversazione, era presente nel locale. Si indagherà adesso per furto aggravato. Non c'erano tanti soldi nel portafogli, alcune decine di euro, ma c'erano tutti i documenti dell'agrigentino. E se non verranno trovati, il pensionato non potrà far altro che accettare la trafila, e le spese, per il rinnovo.

I poliziotti delle Volanti verosimilmente acquisiranno le registrazioni degli impianti di videosorveglianza, presenti in zona, per provare a risalire all'identità di chi, nell'ora precisa del furto, ha fatto accesso al bar. Non filtrano indiscrezioni al riguardo.