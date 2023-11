"Torna con l'autobus da Palermo con un 'carico' di Subutex": arrestato 51enne

E' stato trovato in possesso di 80 compresse di Subutex. E' per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti che un empedoclino cinquantunenne è stato arrestato in flagranza di reato. Su disposizione del sostituto procuratore di turno, titolare del fascicolo d'inchiesta subito aperto, l'uomo è stato posto ai domiciliari, in attesa della convalida che si terrà lunedì. L'indagato ha nominato quale suo difensore di fiducia l'avvocato Daniele Re. Il sequestro delle compresse di Subutex è stato convalidato stamani e sono stati disposti accertamenti quantitativi e qualitativi.

I poliziotti del commissariato "Frontiera" hanno arrestato l'uomo, dopo una perquisizione con esito positivo appunto, che era tornato con un autobus da Palermo dove si sarebbe rifornito. Il Subutex è un farmaco utilizzato per trattare la dipendenza da oppioidi (narcotici) come l'eroina o la morfina in tossicodipendenti. Grosso modo come il metadone.