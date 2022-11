Dopo la tabaccheria tocca al bar: vetrata aperta col piede di porco, arraffati soldi e caramelle

Dopo la tabaccheria di piazza Pirandello è “toccato” ad un bar di Porta di Ponte. Utilizzando un piede di porco, nella notte fra domenica e ieri, i ladri sono riusciti a sollevare e tirare via la vetrata dell’esercizio commerciale. Senza essere visti, né sentiti – nonostante abbiano colpito in pieno centro – si sono intrufolati e hanno arraffato i soldi che erano stati lasciati all’interno del registratore di cassa – circa 60 euro – ma anche pacchi di caramelle e gomme da masticare. Delinquenza spicciola di fatto, ma capace di provocare danni ed anche allarme fra gli esercenti commerciali della città dei Templi.

La scoperta è stata fatta ieri mattina presto, al momento della riapertura del bar. Gli stessi titolari e gli addetti al turno della mattina non riuscivano di fatto, fra incredulità e rabbia, a credere ai propri occhi. E’ stato fatto un controllo meticoloso e, stando a quanto ieri è emerso, non è risultato mancare altro se non i soldi lasciati in cassa per dare il resto, circa 60 euro appunto, e – paradossalmente – pacchi di caramelle e chewing gum.

Una denuncia, a carico di ignoti, è stata formalizzata – sempre durante la mattinata di ieri – ai carabinieri della stazione. E spetterà adesso proprio ai militari dell’Arma, che si stavano già occupando del furto messo a segno alla tabaccheria di piazza Pirandello, di fronte palazzo dei Giganti che è sede del Municipio, avviare e sviluppare le indagini per identificare i balordi. Anche nel caso del furto alla tabaccheria, compiuto fra venerdì e sabato, il bottino non è stato affatto esagerato: i ladri hanno portato via circa 300 euro, soldi che erano stati lasciati in cassa, più stecche di sigarette e tantissimi “Gratta e vinci”.

L’interrogativo non può che essere inevitabile: c’è dietro sempre la stessa mano? La risposta non potranno che darla gli investigatori che, ieri, stando a quanto emergeva, si stavano muovendo con le tradizionali verifiche di rito.

A Porta di Ponte, ieri, non si parlava d’altro che del furto al bar. Una razzia fatta dopo aver addirittura utilizzato un piede di porco per riuscire ad intrufolarsi. Nel caso del “colpo” al tabacchino era stata forzata invece una finestra laterale dell’esercizio commerciale. E non è escluso, a questo punto, che sia stato usato sempre un piede di porco.