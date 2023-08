Hanno pagato il doppio e hanno viaggiato al sicuro su un peschereccio, restano in carcere i 3 pescatori scafisti

Restano in carcere, al "Pasquale Di Lorenzo" di Agrigento, i 3 tunisini fermati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale, Stefano Zammuto, ha convalidato il fermo d'iniziativa effettuato dai poliziotti della Squadra Mobile di Agrigento assieme ai militari della Guardia di finanza e della Guardia costiera, ed ha disposto - così per come richiesto dal procuratore capo, facente funzioni, Salvatore Vella - la custodia cautelare in carcere.

I tre tunisini di 51, 38 e 24 anni - tutti già al carcere di Agrigento - sono indagati per aver procurato l'ingresso illegale di 31 migranti, partiti dalla Tunisia, a bordo del peschereccio Abouamer che li ha condotti fino alla zona contigua a sud di Lampedusa e poi, a poche miglia di distanza dalla costa, li ha trasbordati su uno dei gommoni che trainava.

Dovrebbe essere stato - secondo investigatori e inquirenti - una sorta di un viaggio "di lusso", improntato alla massima sicurezza e senza stress per i migranti che hanno pagato il doppio rispetto alle consuetudinarie cifre per le traversate.

Sul peschereccio Abouamer, guardia di finanza e guardia costiera non hanno trovato neanche l'ombra di reti per la pesca, né nient'altro che potesse far pensare che l'equipaggio era impegnato in attività di pesca. Squadra mobile, fiamme gialle e capitaneria, sempre negli ultimi giorni hanno fermato anche i 6 componenti dell'equipaggio del peschereccio Zohra del compartimento di Monastir che sono accusati di aver rubato il motore da un barchino di ferro, con 49 migranti a bordo, nonché il denaro di cui erano in possesso i migranti.