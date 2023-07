"Presentano fatture false per ottenere i permessi di soggiorno", 5 indagati citati a giudizio

Hanno presentato fatture commerciali false per ottenere il permesso di soggiorno. Decreto di citazione a giudizio per 5 persone, due marocchini e tre senegalesi, domiciliati nell'Agrigentino e uno in provincia di Milano. Le indagini sono state sviluppate dalla quarta sezione della Squadra Mobile di Agrigento, diretta dal vice questore aggiunto Giovanni Minardi, e sono state coordinate dalla Procura di Agrigento, con il reggente Salvatore Vella.

Al decreto di citazione a giudizio si arriva dopo una specifica e meticolosa attività info-investigativa della Squadra Mobile e dell’ufficio Immigrazione della Questura di Agrigento, che ha proceduto alla verifica e ai riscontri documentali del carteggio presentato per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Ed è proprio durante queste verifiche che è stato accertato che i 5 hanno - secondo l'accusa - presentato delle fatture commerciali false per ottenere il permesso di soggiorno.